Calcio:Spalletti,se usciamo da E.League in debito con tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - ''Quella di domani con il Leicester è una di quelle partite che fanno la radiografia all'anima perché la squadra sa che questa è veramente da dentro o fuori per cui sei costretto a non rimandare nulla alla situazione successiva''. Luciano Spalletti sa che la squadra dovrà tirare fuori tutto il suo valore nella sfida al Leicester.

''Se si va fuori dall'Europa League dobbiamo tener presente che abbiamo un debito morale con i nostri tifosi. Ogni partita ha in ballo un trofeo e non si può dimenticare che il risultato negativo ti rimarrebbe in quella che è la tua storia. Nel tuo curriculum rimarrebbe scritto che sei stato eliminato ai gironi dell' Europa League''. (ANSA).