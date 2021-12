Scuola: Cub Sur e Cobas, sciopero nazionale il 10 dicembre

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - La Cub Sur (Scuola università e ricerca) e i Cobas hanno proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdì'10 dicembre denunciando che "il comparto è stato completamente dimenticato dal Governo" e "persistono forti tagli e retribuzioni basse". Sono stati organizzati quattro presidi tutti dalle 9.30 a Roma, in viale Trastevere sotto il Miur (il Ministero dell'Istruzione), a Napoli in piazza del Gesù, a Torino in corso Vittorio Emanuele II e a Catania in piazza Roma.

Cub Sur e Cobas denunciano che "anche l'esecutivo Draghi prosegue nell'attacco al diritto all'istruzione e ai lavoratori della scuola nonostante l'enorme disponibilità di fondi europei" e che "le proposte salariali per il rinnovo del contratto, scaduto nel 2018 e con stipendi sostanzialmente fermi al 2008, sono ridicole e offensive oltre all'esistenza un diffuso precariato del 15% del personale".

I sindacati di base chiedono - spiega Alfonso Natale, coordinatore nazionale Cub Sur - il rinnovo immediato del contratto con forti aumenti per tutto il personale, la centralità della scuola nel Pnrr con un piano straordinario per l'edilizia e la sicurezza; la riduzione strutturale del numero di alunni per classe (massimo 20; 15 in presenza di alunni diversamente abili). E ancora: un piano straordinario di assunzioni, ad iniziare dai precari, sulla base di un percorso per titoli; l'adeguamento stabile dei finanziamenti del settore alla media Ocse, l'organizzazione dei Paesi più industrializzali al mondo, cioè 24 miliardi di euro in più all'anno. (ANSA).