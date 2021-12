In Irpinia melodia antistress grazie a tiglio secolare

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - Ha più di 240 anni ed è censito nello speciale elenco degli alberi monumentali d'Italia. Oltre a rappresentare da sempre uno straordinario valore estetico e paesaggistico. Ma ora diventa anche strumento "terapeutico". Si tratta del tiglio secolare di Summonte, i cui suoni e vibrazioni vengono trasformate in una melodia anti stress.

Da oggi è possibile ascoltarla o utilizzarla come musico terapia attraverso un Qr code. Il tutto è stato possibile grazie al "Plants Play", un dispositivo elettronico che "cattura" le vibrazioni dei vegetali e le trasforma in note ed emozioni.

Nel caso Summonte a registrare la "voce" del tiglio è stata la naturopata Donatella De Bartolomeis.

"Il nostro splendido borgo - dice il sindaco di Summonte Pasquale Giuditta - unisce bellezze naturalistiche e architettoniche a risorse culturali. Viviamo momenti difficili, la melodia del nostro tiglio aiuta a rilassarsi e a ritrovarsi.

In attesa di poter organizzare un evento dal vivo per comprendere l'esperienza sensoriale, abbiamo ritenuto opportuno grazie al lavoro della dottoressa De Bartolomeis mettere a disposizione questa musica, utilizzando anche le nuove frontiere che ci offre il digitale. Summonte - conclude il primo cittadino - si conferma ancora una volta riferimento per iniziative turistiche e culturali". (ANSA).