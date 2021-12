Green pass: controlli Cc su trasporti pubblici e negozi

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - Sono soprattutto i trasporti pubblici e gli esercizi commerciali ad essere nel mirino dei controlli sul Green Pass. A Napoli i carabinieri del Comando Provinciale stanno effettuando controlli mirati seguendo proprio queste due direttrici. Ad ora sono zero le sanzioni.

In particolare i militari sono stati e saranno impegnati in diversi punti della città tenendo conto delle fasce orarie con maggiore affluenza di cittadini e quando il rischio di assembramenti aumenta: piazza Napoli, piazza Carità, via Marina e via Colombo, via Vespucci, lo stadio Collana e la stazione metro Montesanto a piazzetta Olivella oltre alla stazione cumana di via Dazio. E' qui che i militari stanno effettuando dalle prime ore del mattino controlli random volti alla verifica del possesso della carta verde. Controlli che si estendono anche in altri punti della città nelle attività commerciali. (ANSA).