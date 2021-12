ANSA-IL PUNTO/ Covid:scuole; caccia a Capri con 500 esami

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - Fari sui bambini di Capri, con il controllo del covid per circa 500 tra bimbi delle scuole e loro parenti, ma anche fari sempre più accesi sui 388.000 bimbi della Campania, che il governo regionale continua a spingere verso la vaccinazione dal 16 dicembre. Nella seconda giornata del green pass, al centro dell'attenzione in Campania resta l'isola di Capri, dove dopo la chiusura delle scuole per i 29 bimbi positivi, è scattato questa mattina il controllo più ampio con l'effettuazione dei tamponi, su circa 500 persone fra bambini delle scuole elementari e medie, i loro familiari ed il personale docente e scolastico degli istituti Giuseppe Salvia a Tiberio, la IV Novembre in Piazzetta e la scuola media Ippolito Nievo in via Roma. In campo il personale sanitario inviato dall'ASL Napoli 1 Centro dopo i 29 casi di positività emersi dal controllo di 50 bambini. Si attende il risultato per capire quanto il covid si fosse già trasmesso in giro e per capire ancora di più i provvedimenti per le scuole.

Per i bambini il governatore De Luca anche oggi ha sottolineato l'importanza di effettuare le vaccinazioni dai 5-11 anni dal 16 dicembre: "Il 15 - ha dtto oggi a Salerno - arriveranno le forniture di vaccini dedicate e noi abbiamo fatto una scelta come Regione Campania di avere aree separate di vaccinazione per i bambini e per gli adulti per evitare promiscuità; magari ritarderemo un po' per gli adulti, ma è bene avere dei luoghi di vaccinazione dedicati per i bambini. Il giorno 16 saremo in alcune scuole, credo della provincia di Salerno e sicuramente della provincia di Napoli, dove i docenti, i presidi hanno già preparato, con le famiglie, la campagna di vaccinazione per i più piccoli. Dobbiamo sapere davvero che la vaccinazione per i più piccoli è essenziale per garantire la loro salute e non chiudere le scuole".

Resta a Napoli anche il dubbio sul Capodanno, nei giorni in cui la città poirta avanti il green pass più forte insieme all'invasione di migliaia di turisti. Oggi è tornato a riflettere sulla festa in strada il sindaco Gaetano Manfredi: "Valuteremo - ha detto - giorno per giorno l'andamento della pandemia. Siamo in una fase molto delicata: in bilico tra una propagazione del virus e la capacità di contenerlo. Dobbiamo nei prossimi giorni anche vedere quale sarà l'impatto del Super Green pass e dunque decideremo più avanti in relazione all'andamento della pandemia". Intanto la Campania resta fuori per ora dai territori che rischiano il giallo: sono 1.150 i casi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Campania, su 36.513 test esaminati. Cala il tasso di contagio che passa da 4,76% al 3,14% e sono otto i decessi nelle ultime 48 ore. (ANSA).