Green pass: prefetto Napoli convoca aziende trasporto

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha convocato per la mattinata di domani, i responsabili delle aziende di trasporto pubblico che operano sul territorio della provincia partenopea per fare il punto sul piano di applicazione dei controlli per il possesso del Green pass, così come disposto dal decreto entrato in vigore oggi e che prevede nuove modalità di accesso sia ai locali pubblici che ai servizi di trasporto pubblico.

"Lo abbiamo fatto per avere un primo riscontro su come stanno andando le cose", dice all'ANSA il prefetto Palomba. "E nel primo giorno i riscontri sono positivi da parte della questura", aggiunge. (ANSA).