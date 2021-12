Green pass: Napoli, impegnati 400 uomini forze ordine

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Controlli a tappeto da parte degli agenti della questura di Napoli ai capolinea dell'Anm e all'uscita delle stazioni della linea della metropolitana di Napoli per accertare il possesso da parte dei viaggiatori del green pass, da oggi indispensabile per viaggiare sui mezzi pubblici.

Nell'operazione sono impegnati 400 uomini della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.

Le verifiche si stanno effettuando prevalentemente alle uscite per evitare rallentamenti nel servizio pubblico di trasporto. I controlli, fanno sapere le forze dell'ordine, proseguiranno in maniera serrata anche nelle prossime ore e riguarderanno sia la città di Napoli che i Comuni della Provincia. (ANSA).