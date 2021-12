Covid:fila al S. Carlo per prima, direttore Asl Na1 se ne va

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Troppa ressa al botteghino del Teatro San Carlo in spregio alle norme anti Covid: il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, chiama gli ispettori e abbandona il teatro in segno di dissenso. Accade al Massimo partenopeo dove è in programma la prima del film di Sergio Rubini dedicato ai fratelli De Filippo. "Non possiamo permetterci di dare questa immagine di Napoli" le parole di un Verdoliva visibilmente contrariato al momento di abbandonare il teatro dove nel frattempo è arrivato il presidente della Camera Roberto Fico. (ANSA).