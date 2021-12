Mostre: 'Racconti di Levità',a Vitulano le opere di Carriero

(ANSA) - NAPOLI, 05 DIC - Valorizzazione della giovane pittura italiana di ricerca: è lungo questo filone che si inserisce la mostra personale 'Racconti di Levità' di Maurizio Carriero che sarà inaugurata sabato 11 dicembre, negli spazi di Casa Turese arte contemporanea a Vitulano (Benevento). "Un evento espositivo con cui la galleria consolida la propria 'mission' - dice il direttore Tommaso De Maria - mettendo in campo una recente produzione di opere associate al titolo 'Racconti di Levità', una serie di quadri in cui la narrazione sembra essere annullata per scegliere la strada di una rappresentazione dove i personaggi si cristallizzano nella purezza di piccoli gesti allusivi e in una temporalità parallela".

Maurizio Carriero è artista di origini campane (è nato nel 1980 a Piedimonte Matese, Caserta). Come scrive Lorenzo Canova nel catalogo: "Nei suoi ultimi Racconti il pittore ci mette di fronte alla mutazione della sua struttura cromatica e del suo lento e meditato gesto pittorico, in una composizione dove la meticolosità della scelta dei colori e l'esattezza della figurazione restano inalterate in una trasformazione che coinvolge invece il mondo che viene (ri)creato da queste opere.

L'artista si confronta infatti con due utopie fondative dell'arte moderna, quella della fuga dalla civiltà e quella del riandare all'infanzia che l'arte alle origini delle avanguardie aveva scelto per riscoprire la purezza che il mondo industrializzato e schiavo del capitale aveva cancellato dai suoi orizzonti".

Si conclude con questa mostra la programmazione di Casa Turese per il 2021 con la personale di un artista partecipe del progetto della galleria da cinque anni;. In occasione dell'opening dell' 11 dicembre sarà presentato il catalogo (edizioni della galleria). La mostra sarà fruibile fino al 28 febbraio.

Casa Turese, ricorda De Maria, "ha aderito al progetto Art Days Napoli Campania, nuovo appuntamento per l'arte contemporanea nella regione nato con l'obiettivo di innescare un dialogo tra gli attori del sistema, stabilendo solide radici per porsi come evento dal respiro nazionale e internazionale; per la mostra "Racconti di Levità" è prevista un'apertura speciale giovedì 16 dicembre dalle ore 10.30 alle 19.00". (ANSA).