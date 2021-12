Covid: leggero calo indice contagio Campania, più ricoverati

(ANSA) - NAPOLI, 04 DIC - Leggero calo dell'indice di contagio, meno ricoverati in terapia intensiva ma netto aumento dei malati nei reparti ordinari. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino Covid della Campania.

I positivi del giorno sono 1.216 a fronte di 32.948 test: il tasso è del 3,69% contro il 4,09 di ieri. Tre i morti: due nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri.

22 i ricoverati in terapia intensiva, a fronte dei 25 di ieri mentre sono passati da 308 a 322 i posti occupati nei reparti ordinari. (ANSA).