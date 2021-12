Colantuono, siamo in emergenza ma approccio sbagliato

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - "Questa situazione ci vede in grandissima emergenza contro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi, Ribery e Bonazzoli non erano al meglio.

L'approccio doveva essere più cattivo, più robusto: abbiamo subito goal e il secondo dopo venti minuti e recuperare poi diventa difficile. L'approccio non mi è piaciuto": è l'analisi di Stefano Colantuono dopo la sconfitta della Salernitana contro il Milan a San Siro. Una partita mai in bilico con la Salernitana che non è mai sembrata in condizione di ribaltare il risultato.

"Queste sono partite che se vuoi portare a casa qualcosa devi tenere sul filo dell'equilibrio. Probabilmente il Milan avrebbe vinto uguale, ma noi saremmo dovuti essere attaccati alla gara.

Il Milan gioca sempre così: se vai sotto dopo 20 minuti la partita non è in salita, di più", ammette il tecnico. (ANSA).