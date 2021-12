Vaccini: Campania; terze dosi superano oltre 700.000 persone

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - Superate le settecentomila terze dosi somministrate in Campania a stasera, 3 dicembre. La cifra fornita dalla Regione Campania arriva infatti stasera a 703.645 terze dosi somministrate con il contributo di 30.591 dosi di oggi.

Il bilancio quotidiano parla in totale tra le prime tre dosi giornaliere di 34.898 dosi sul bilancio di 8.925.537 in totale di dosi somministrate dall'inizio delle vaccinazioni. Salgono anche le prime dosi con 2498 prime dosi giornaliere di oggi e di seconde dosi che oggi sono state 1789. (ANSA).