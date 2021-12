Masso sulla strada, chiusa al traffico la Capri-Anacapri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 03 DIC - E' stata chiusa temporaneamente la circolazione sulla strada che collega Capri e Anacapri a causa di un enorme masso che è rotolato lungo la fiancata del monte finendo sul tratto stradale; non c'è stato nessun ferito e nessun danno a veicoli, che numerosi circolano sulla strada. Tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del fuoco che stanno operando per accertare le cause e l'esatta posizione dell'eventuale smottamento.

L'incidente è avvenuto nella parte di strada che limita la divisione dei due comuni. La squadra del turno D coordinato dal caporeparto, Pasquale Salzano, le forze dell'ordine che operano su Capri e la polizia municipale. Non si sa quando si riaprirà la strada se non si risale alle origini ce hanno provocato la caduta massi. (ANSA).