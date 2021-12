A Pompei navetta gratis per collegare siti archeologici

(ANSA) - POMPEI, 03 DIC - Al via i collegamenti di ''Pompei Artebus'', il nuovo servizio autobus che dal 4 dicembre colleghera' tra di loro i diversi siti del Parco Archeologico di Pompei. Nato grazie alla collaborazione tra Parco Archeologico di Pompei, Scabec ed Eav (Ente autonoma Volturno, che gestisce le linee di collegamento di Napoli e i siti vesuviani), Artebus consentirà ai turisti di raggiungere da Pompei la villa rustica di Boscoreale, Villa Regina, le ville nobiliari di Oplontis, Villa di Poppea e Stabia, Villa Arianna e Villa San Marco, inoltre, il Museo archeologico di Stabia Libero D'Orsi presso la Reggia di Quisisana. Il servizio potrà essere utilizzato gratuitamente da chiunque sia in possesso del biglietto di ingresso ai siti del circuito di Pompei o di un pass Campania-artecard. Eav garantira' 15 corse giornaliere su due diversi percorsi.

Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha anche annunciato che il treno turistico ''Campania Express'' diventerà stabile, tutti i giorni, per tutto l'anno e non piu' solo nel periodo da aprile a settembre. La novità 'si completa con l'intesa siglata da Eav con Trenitalia che consentirà di acquistare direttamente dal portale di Trenitalia il biglietto per il Campania Express. Con la convenzione sara' possibile prenotare il posto sul treno turistico di Eav e programmare il viaggio verso le mete archeologiche di Ercolano e Pompei e le più belle località della penisola sorrentina, in abbinamento al viaggio proveniente da qualsiasi città italiana con Trenitalia. (ANSA).