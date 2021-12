++ Calcio:Spalletti, faccio fatica a sopportare la squalifica ++

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - ''Faccio fatica a sopportare la squalifica perché vengo cancellato dal mio mondo, dal mondo in cui vivo''. Luciano Spalletti è amareggiato per lo stop di due turni deciso dal giudice sportivo dopo l'espulsione durante la partita con il Sassuolo. ''Quello che è successo è la perfetta esemplificazione di quello che non bisogna fare, per cui io devo pagare la multa alla squadra così come a loro si fanno le multe''. ''Bisogna sapersi trattenere quando c'è una cosa che ritieni ingiusta. Star fuori veramente mi disturba e mi dispiace perché mi piace vivere la partita e stare dentro anche alle complicazioni che si creano durante la gara''. (ANSA).