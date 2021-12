Pri: Enzo Peluso nuovo responsabile organizzativo nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - È Enzo Peluso il nuovo responsabile nazionale del Pri per l'organizzazione allo sviluppo. Il politico e imprenditore napoletano, è stato nominato dal segretario nazionale dei repubblicani, Corrado De Rinaldis Saponaro. Peluso è il segretario del Movimento Lir, movimento politico che riunisce laici, liberali e repubblicani, che ora confluisce interamente nel Pri: "Dopo una serie di patti federativi con altri soggetti politici, ora il Movimento Lir si scioglie e contribuisce a rafforzare il Partito Repubblicano: torniamo a casa nostra e lavoreremo per custodire valori e idee e per far crescere il partito", spiega Peluso. Già candidato alle ultime elezioni regionali in Campania, imprenditore del settore assicurativo e finanziario, Peluso sul suo incarico chiarisce: "Incontrerò militanti e iscritti di tutta Italia e proverò a portare nuove adesioni: c'è tanto da lavorare, ma l'entusiasmo non mi manca" (ANSA).