Pnrr: Di Maio, problema di credibilità per l'Ue se fallisse

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - "Se falliremo la sfida del Pnrr, l'Unione Europea avrà un grande problema di credibilità che addebiterà ai Paesi che hanno più quota". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione del convegno 'L'attuazione del Pnrr nel Mezzogiorno d'Italia" all'Università Federico II di Napoli. Di Maio ha sottolineato che "27 Stati europei si sono indebitati e metà dei fondi sono andati a Italia e Spagna. Dalla capacità di spesa di questi fondi non dipende solo la credibilità del Sud o dell'Italia, ma anche la credibilità politica e di mercato dell'Unione Europea che ha emesso titoli per finanziare questo programma". (ANSA).