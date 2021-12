Napoli: mancata riapertura galleria Vittoria per furto rame

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - La riapertura della Galleria Vittoria di Napoli, dopo i lavori di ristrutturazione iniziati poco più di un anno fa, è ostacolata dal furto di un chilometro e mezzo di rame del sistema di aerazione.

Sono quindi in corso accertamenti da parte della Procura di Napoli a cui spetta l'ultima parola per la riapertura di una galleria che divide in due il capoluogo partenopeo.

Di recente l'Anas ha consegnato al Comune la documentazione relativa al completamento dell'esecuzione dei lavori.

L'amministrazione comunale, a sua volta, ha chiesto il dissequestro all'ufficio inquirente partenopeo che però sta ancora conducendo l'indagine sulla sottrazione del rame. (ANSA).