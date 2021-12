Libri: 'A due passi dal Faro', una saga di Patrizia Milone

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Una saga familiare che è anche un affresco sociale ambientata in quello che era un tempo il Regno delle Due Sicilie. Dopo il terribile terremoto di Messina del 1908 i destini del figlio di un banchiere siciliano e di Lina, personaggio simbolo di una Napoli città-mondo, si intrecciano 'A due passi dal Faro' di Patrizia Milone. Il romanzo sarà presentato, in anteprima a Napoli, presso la Libreria The Spark Creative Hub, sabato 4 Dicembre alle ore 11.30 con la partecipazione delle scrittrici Giovanna Mozzillo e della Mariarosaria Selo. Tra l'effervescenza della Belle Epoque, spenta dalla Grande Guerra, e gli anni 30 del fascismo fino al secondo conflitto mondiale, la figura di Lina campeggia in una vicenda segnata da sogni e da affanni, da paure e lutti, patriottismo e tentativi di riscatto sociale. È il ritratto di una borghesia meridionale tra speranze e disillusioni, dove i personaggi sono tutti alla ricerca di qualcosa che realizzi il loro desiderio di felicità, attraverso la disperata difesa del loro "posto al sole" e nella titanica sfida di cambiare il loro destino. Per oltre quarant'anni docente di storia e filosofia della scuola pubblica superiore la napoletana Patrizia Milone non è nuova alle esperienze letterarie, con testi di narrativa per ragazzi come "Una lettera rivoluzionaria" e "Le ragioni di Carla" editi da Loffredo e poi romanzi come "Un'eredità scomoda", Kairos Editore. Dall'esperienza del suo salotto letterario dove a Napoli si alternano scrittori italiani, Patrizia Milone ha tratto il volume "Il convitato di pietra. 24 scrittori si interrogano sulla letteratura", Guida Editori 2021. (ANSA).