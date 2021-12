Controlli antibracconaggio, 11 denunce tra Napoli e Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Operazione dei Carabinieri Cites di Napoli, 11 bracconieri denunciati, diversi i sequestri nell'area compresa tra le province di Napoli e Caserta che a causa della presenza di diverse zone umide sono interessate da importanti rotte migratorie di avifauna che determinano imponenti concentrazioni di uccelli.

I militari del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli e della Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (S.O.A.R.D.A.), in collaborazione con le Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile del WWF e L.I.P.U., hanno effettuato una campagna di controllo volto a reprimere il bracconaggio.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno evidenziato una considerevole attività venatoria effettuata spesso avvenuta con mezzi non consentiti come torce alogene e richiami acustici.

Sono stati uccisi volatili altamente protetti da direttive comunitarie violando così la normativa nazionale.

L'operazione, durata più giorni, si è conclusa con il deferimento alle competenti Procure della Repubblica di 11 persone ed al sequestro di 9 fucili, 100 cartucce, 6 richiami acustici, 1 rete per uccellaggione, 2 batterie e 2 esemplari abbattuti appartenenti alla specie denominata Piviere dorato.

Durante le operazioni, i militari Cites hanno perquisito l'abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato 49 esemplari di Cardellini, 2 esemplari di Lucherino e 2 tartarughe appartenenti alla specie Testudo hermanni, specie tutelata da Convenzione internazionale (C.I.T.E.S.) e da Regolamento Comunitario, in quanto considerata a rischio di estinzione.

L'uomo è stato denunciato (ANSA).