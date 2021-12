Carceri: a Santa Maria Capua Vetere 20 i positivi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Gli unici attuali focolai presenti risultano nell'istituto di Taranto (28 i detenuti positivi, dato in decrescita, 0 positività tra il personale), e Santa Maria Capua Vetere (15 detenuti positivi e 5 dipendenti). Si tratta, in entrambi, i casi di positività asintomatiche". Lo ha detto Bernardo Petralia, capo della Polizia Penitenziaria, durante la presentazione del calendario del Dap 2022, nella sala della Protomoteca in Campidoglio. (ANSA).