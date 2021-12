Salernitana-Juventus 0-2, Allegri ritrova il sorriso

(ANSA) - SALERNO, 30 NOV - Nei giorni più complicati della sua stagione, la Juventus riesce a ritrovare il sorriso vincendo 2-0 a Salerno. I bianconeri, con un gol per tempo di Dybala e Morata, archiviano la pratica Salernitana e riprendono la rincorsa al quarto posto. Non senza qualche patema d'animo: nella ripresa e con il risultato ancora in bilico, i padroni di casa centrano un palo con Ranieri che strozza in gola l'urlo ai 20mila dell'Arechi. È l'unico pericolo di una sfida che la Juventus dà l'impressione di poter far sua già dall'inizio.

Colantuono deve fare di necessità virtù: oltre a Ribery, anche Obi alza bandiera bianca, costringendo il tecnico dei campani a schierare un 4-4-2 con due difensori (Zortea e Kechrida) adattati sulla linea di centrocampo. Stesso modulo utilizzato da Allegri che lascia in panchina Bonucci e ritrova Chiellini al centro della difesa con De Ligt, mentre in avanti tocca a Dybala e Kean. (ANSA).