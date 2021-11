Omicron: De Luca, rivedo il film di due anni fa

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - "Ormai ci siamo. La variante Omicron è pienamente diffusa". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con I giornalisti. "Rivedo il film di due anni fa - ha aggiunto De Luca - quando trovammo il primo paziente positivo in un Comune del Cilento e sembrava fosse un caso isolato". "Nessuna angoscia - ha aggiunto De Lucia - ma grandissima prudenza, altrimenti si chiude tutto".

Il presidente della Campania ha rivolto un appello alle forze dell'ordine affinché facciano rispettare l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto che - ha ricordato - "in Campania è sempre stato in vigore" (ANSA).