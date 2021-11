Salvini, mascherine all'aperto? Valuteremo dati scientifici

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - "L 'obbligo di mascherine all' aperto? Io ascolto quello che viene proposto, poi valuteremo in base ai dati scientifici, non sulla base di umori o di sensazioni". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Napoli per l'assemblea regionale del partito. "Le scelte alla De Luca, che dice tutto e il contrario di tutto nello stesso mese - ha aggiunto Salvini- non ci portano lontano". (ANSA).