Positivi a Omicron anche moglie e due figli paziente zero

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Sono risultati positivi alla variante Omicron anche la moglie ;e i due figli del paziente zero. Lo rende noto la Regione Campania al termine del sequenziamento relativo al paziente campano proveniente dall'Africa australe e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia.

Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie a strumenti che con tecnologia NGS, di cui è dotato il laboratorio del Ospedale Cotugno, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore.; I 4 pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell'azione prodotta dal vaccino. (ANSA).