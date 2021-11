Nel segno di Diego, il Napoli vola in testa alla classifica

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Nel giorno di Maradona, il Napoli batte nettamente la Lazio in una partita a senso unico e dà vita alla prima fuga del campionato in testa alla classifica.

Ispirata da uno stadio che si era letteralmente acceso in una commovente fiaccolata e col coro dedicato a Diego, caricata dal clima intenso e vibrante per la presentazione della statua del campione argentino, la squadra di Spalletti parte a razzo e dopo 10 minuti di gioco è già in vantaggio di due gol, messi a segno da Zielinski e da Mertens. La terza marcatura arriva al 29' sempre con Mertens e la partita a quel punto è definitivamente incanalata verso il successo dei padroni di casa che li lancia solitari in vetta alla classifica con tre lunghezze di vantaggio sulla rivale di questa prima fase del campionato, il Milan.

