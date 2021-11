Maradona: Infantino allo stadio, Diego ci fece innamorare tutti

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - "Una citta', un Paese, il mondo intero ricordano Diego che ci ha fatto innamorare tutti, tifosi del Napoli e non. E' stato passione e un talento incredibile": c'e' anche il presidente Fifa, Gianni Infantino, allo stadio di Napoli, per il ricordo di Maradona, morto un anno fa.

"Quando lo comprai dal Barcellona - ha rivelato Corrado Ferlaino, ai microfoni di Dazn - tutto potevo pensare meno che vedere una città impazzita per lui. Anzi, ricordo che la sera andai a bere un whisky al bar dell'albergo e il barista mi disse: 'vi abbiamo dato il bidone, Maradona e' gia' grasso.." (ANSA).