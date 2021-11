Musical: Sal Da Vinci a Napoli con 'La fabbrica dei sogni'

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - Sal Da Vinci porta in scena al Teatro Cilea di Napoli dal 2 dicembre 'La fabbrica dei sogni', musical con Fatima Trotta, raccontando la storia di un cantautore dimenticato dal mondo che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e dove hanno preso vita le canzoni che lui immaginava di cantare un giorno in un teatro vero. È un artista 'pazzo', un sognatore che immagina di trasformare le vecchie mura in cui abita in una casa di cura che possa accogliere i reietti della società e dare la possibilità di realizzare le loro aspirazioni: dar vita a un teatro in cui portare in scena i loro racconti. In questo progetto folle e di straordinaria umanità, fa capolino un agente di polizia; incaricato dello sfratto della struttura, si lascia invece coinvolgere dai sogni dell'artista, diventando complice di una storia incredibile.

"Un musical in grande stile americano, una favola romantica: c'è un luogo magico in cui la realtà incontra e supera la fantasia, un posto in cui la follia è un modo di sentire la vita: è 'La fabbrica dei sogni'" è stato sottolineato oggi nella presentazione dello spettacolo ideato e diretto da Sal Da Vinci con Ciro Villano che dopo Napoli proseguirà con un tour nazionale. Nel cast oltre a Da Vinci (una delle voci della canzone d'autore) e Trotta (showgirl e volto della tv come conduttrice) artisti della musica e del teatro: Francesco Da Vinci, Ettore Massa, C. Villano, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti, Federica Celio. Partecipano anche giovani attori, professionisti che si sono formati nella Cilea Academy, scuola delle arti performative del Teatro Cilea. La direzione artistica e la coreografia sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, la direzione musicale e gli arrangiamenti sono di Adriano Pennino, la supervisione artistica è di Lello Arena. "La Fabbrica dei Sogni", è stato ancora rilevato dagli autori, "è un 'non luogo' che realmente esiste. È un posto magico dove si nascondono le persone che hanno paura del mondo; l'ultima roccaforte dei matti che vivono di sogni". Sal Da Vinci presenterà, in anteprima, le canzoni inedite che saranno presenti nel suo nuovo disco, di prossima uscita. (ANSA).