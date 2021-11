Tour 'Italia Domani', a Napoli il primo dicembre terza tappa

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - La terza tappa del tour nazionale "Italia Domani" - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr, si terrà mercoledì prossimo, primo dicembre, alle 12.00, nel Polo di San Giovanni a Teduccio dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, alla presenza del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Luigi di Maio, della ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, della coordinatrice della Segreteria tecnica del Piano Nazionale di Ripresa, Chiara Goretti e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, del direttore de Il Mattino, Federico Monga. Ne da' notizia la Prefettura di Napoli in una nota.

L'incontro verrà moderato dal capo dell'Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paola Ansuini.

I giornalisti e i fotocineoperatori interessati a partecipare dovranno inviare, entro le ore 12 di lunedì 29 novembre, via posta elettronica, all'indirizzo ufficiostampa.pref_napoli@interno.it una richiesta di accredito su carta intestata con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di iscrizione all'albo professionale e, per i soli operatori, del documento di riconoscimento.

Gli accrediti potranno essere ritirati presso l'ufficio stampa della prefettura di Napoli dalle ore 12.00 alle ore 19.30 di martedì 30 novembre. Si ricorda che l'ingresso all'evento è condizionato all'esibizione del "Green pass" (o attestazione equivakente al Certificato Digitale Covid). I giornalisti e gli operatori media accreditati sono invitati a presentarsi entro le ore 11.15. Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 081-7943375/368/ (ANSA).