Teatro: Napoli, Toni Servillo al Mercadante con Marcoaldi

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Toni Servillo recita la parola poetica di Franco Marcoaldi in 'Il mondo sia lodato' al Teatro Mercadante . Sono sei gli appuntamenti proposti dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò, che ha prodotto lo spettacolo, da martedì 30 novembre a domenica 5 dicembre. Le scene sono di Lino Fiorito, i video di Alessandro Papa, il suono di Daghi Rondanini, il costume è di Federica Del Gaudio, le luci sono di Angelo Grieco. ''Il mondo sia lodato - scrive Franco Marcoaldi nella sua nota - che ora rinasce nella messa in scena di Toni Servillo al Teatro Mercadante, non è più il poemetto che scrissi per Einaudi nel 2015. Certo, lo spirito di fondo rimane lo stesso. Come medesimo è il canto di gratitudine verso il creato che sale da quelle pagine, perché nonostante le ingiustizie, la protervia, la stupidità, il dolore, la guerra, la morte, che quotidianamente ci stringono dappresso, comunque io credo e scrivo: il mondo va lodato. L'incontro con Toni però, né il primo né l'ultimo, spero, di un lungo e proficuo sodalizio artistico, mi ha felicemente 'costretto' a mettere a soqquadro quel poemetto'. ''Ho tolto - scrive ancora Marcoaldi - svariate parti e ne ho aggiunte di nuove: così che emergessero le potenzialità teatrali già implicite nel testo originario, che solo una felice intuizione drammaturgica di Toni è stata in grado di disvelare appieno. In primis, a me. Per questo gli sono profondamente grato''. (ANSA).