Polstrada aiuta automobilista e trova Barbagianni ferito

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Agenti della Polstrada di Napoli Nord intervengono per aiutare un automobilista in panne e trovano un Barbagianni bloccato tra gli arbusti.

L'intervento, stamattina, era scattato al chilometro 738 sud dell'autostrada A1 per un'auto in difficoltà: nella cunetta di scolo delle acque piovane sul ciglio della strada, gli agenti hanno notato la presenza di un grosso uccello "Barbagianni" che si dimenava bloccato tra gli arbusti ed il fango presenti nella cunetta, oramai privo di forze. Gli operatori si sono calati nella cunetta e sono riusciti a liberare il rapace che era ferito ad un'ala.

Dopo aver prestato le prime cure, ripulendo l'uccello dagli arbusti e dal fango, lo hanno portato alla Sottosezione di Napoli nord per contattare un'associazione di recupero e custodia della fauna selvatica alla quale, poi, è stato affidato il volatile. (ANSA).