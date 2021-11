(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Il paniere sale con ordine e contanti, ritorna giù con la droga. Questo il metodo per spacciare di un giovane di 23 anni arrestato dai Carabinieri a Marigliano, in provincia di Napoli. Questa la scena: in un palazzone del rione "ex legge 219" in via Pontecitra Il cliente entra nell'androne e dopo aver contrattato con il pusher all'ultimo piano, posiziona la banconota in un paniere che viene poi recuperato dal 23enne. Raccolto l'ordine e il denaro, il giovane cala il paniere con lo stupefacente e il gioco è fatto.

Questo trucco non è sfuggito ai Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna. Dopo aver monitorato questo traffico, i militari hanno costeggiato le rampe di scale, parallelamente al paniere in risalita. Il 23enne non ha avuto modo di fuggire e i carabinieri lo hanno bloccato.

Per lui le manette. Sul banco da 'lavoro' più di 60 grammi di crack, 155 euro in contante ritenuto provento illecito, 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il giovane è finito in carcere ed è ora in attesa di giudizio.

Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio. (ANSA).