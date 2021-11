Manfredi, debito Comune è zavorra grande, ci serve sostegno

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - ''Il debito del Comune mi ha sempre preoccupato. E' una zavorra grande il cui valore è stato accertato in 5 miliardi di euro e per questo, come ho spesso ripetuto, abbiamo bisogno di un sostegno affinchè la città possa ripartire ed esprimere tutte le sue potenzialità''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del convegno su Città e camorra alla Federico II. (ANSA).