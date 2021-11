Maltempo: stop ai collegamenti per Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 26 NOV - Stop ai collegamenti marittimi per Ischia e Procida, nel Golfo di Napoli, a causa del maltempo. Al momento per il forte vento che spira fino a 45 nodi sono state cancellate tutte le corse di aliscafi e navi da e per le due isole dai porti di Molo Beverello e Porta di Massa di Napoli.

L'ultima nave è partita alle 18:30 da Pozzuoli. E' in dubbio la regolarità del servizio per la giornata di domani. (ANSA).