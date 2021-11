Covid: De Luca, bene misure Governo ma arrivano in ritardo

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "Se c'è un rilievo critico" ai provvedimenti presi dal Governo per arginare gli aumenti dei contagi Covid, "è che queste misure arrivano in ritardo e vengono attuate in ritardo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Bene le misure di Governo ma c'è proprio bisogno di aspettare il 6 dicembre, metà dicembre, che stiamo aspettando? - ha detto - Il Governo ha deciso solo anti ieri che è obbligatorio per il personale sanitario la terza dose, ci voleva la zingara per capire che era indispensabile la terza dose? Dovevamo aspettare per capire di ridurre a 5 mesi la terza dose?". (ANSA).