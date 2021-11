Maltempo: Circumvesuviana, binari allagati, tre treni fermi

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 25 NOV - Proseguono i disagi per gli utenti della Circumvesuviana a causa del maltempo che sta interessando la Campania. Dopo i problemi causati dalle forti piogge a Scafati (Salerno), l'Ente Autonomo Volturno fa sapere che ''causa allagamento nei pressi dell'impianto di Pioppaino sono attualmente fermi in linea i treni delle ore 10:42 da Napoli per Sorrento, fermo a Pioppaino; delle ore 11:06 da Napoli per Sorrento, fermo a Pompei scavi-Villa Misteri; delle ore 11:36 da Sorrento per Napoli, fermo a Castellammare''.

