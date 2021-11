Le musiche di Don Dolindo Ruotolo a Madonna dell' Arco

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Brani musicali composti da Don Dolindo Ruotolo, nota figura di sacerdote, teologo e biblista napoletano morto nel 1970 , proclamato Servo di Dio dalla Chiesa, saranno eseguiti domani alle 17 al Santuario di Madonna dell' Arco (Napoli) nel corso di una celebrazione religiosa alla presenza della nipote, Grazia Ruotolo.

L' iniziativa rientra in un progetto di valorizzazione dell' opera anche musicale di Don Dolindo Ruotolo, portato avanti dall' imprenditore Stefano Juliano, dal baritono Sergio Valentino, e da Fabio Fiorito , coordinatore dell'Associazione "GLISS" di Madonna dell' Arco.

Gli spartiti lasciati dal sacerdote - il cui culto è diffuso non solo a Napoli, ma in Italia ed in Polonia, dove un recente libro sulla sua vita ha venduto oltre mezzo milione di copie .

sono stati sottoposti , per verificarne la qualità e l' eseguibilità, al Pontificio Istituto di Musica Sacra, diretto da Mons. Vincenzo De Gregorio, che ha espresso un giudizio molto positivo su di essi.

Le musiche saranno eseguite da Sergio Valentino ed Antonio Sembiante .

Al termine della celebrazione religiosa sarà presentata la biografia di Don Dolindo scritta da Luciano Regolo in collaborazione con Grazia Ruotolo, "Gesù, pensaci tu" (Edizioni Ares).

