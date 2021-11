Whirlpool:ministri non a tavolo,sindacati restano a oltranza

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - I ministri dello sviluppo Giorgetti e del lavoro Orlando non possono essere presenti al tavolo su Whirlpool in corso al Mise, come richiesto invece dai sindacati.

Fim Fiom Uilm e i lavoratori hanno quindi deciso di restare al Mise a oltranza. E' quanto fanno sapere fonti sindacali, spiegando che il coordinatore della struttura per le crisi d'impresa, Luca Annibaletti, ha riferito ai presenti al tavolo che in questo momento i ministri non hanno disponibilità per essere presenti. "I ministri si rifiutano di incontrare i sindacati e i lavoratori", scrive la Fiom-Cgil Nazionale su twitter, confermando la decisione delle tute blu di restare ad oltranza al tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo economico. (ANSA).