Violenza donne: iniziativa solidale delle Acli di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "Dalla mortificazione alla rinascita, cogliendo in tempo l'opportunità di una via d'uscita": è questo il senso dell'iniziativa promossa dalle Acli provinciali di Napoli in collaborazione con l'Eav, i Consoli di Venezuela e Tunisia per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma domani, alle ore 15,30, nella sede sociale di via Fiumicello e in diretta streaming sulle pagine Facebook dell'associazione. L'appuntamento, si sottolinea in una nota, "è occasione per il lancio, in favore delle donne vittime di maltrattamenti domestici e sui luoghi di lavoro, del sentito invito a cogliere l'opportunità offerta dagli specifici centri di ascolto e assistenza delle Acli con l'incisiva realizzazione di una locandina distribuita in vari punti pubblici e nel circuito Eav, raffigurante una donna maltrattata mentre si affretta per non perdere il treno, emblematicamente simbolo, di una via d'uscita da soprusi e sopraffazioni".

"La creativa ideazione" è stata realizzata con il volto prestato dall'attrice Victoria Gatta e il contributo di Pasquale Mallardo per la fotografia, del maestro Egidio Carbone per la direzione artistica, di Elena Febbraio per il trucco e di Salvatore Izzo per il best color make up.

Si discuterà sul tema 'L'attualità della parità di genere per nuovi traguardi di emancipazione civile e sociale con donne mai più vittime di soprusi e violenze' con gli interventi del console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Beya ben Abdelbaki Feoua, del console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli, Esquia A. Rubin de Celis, della presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Vincenza Amato, della presidente di ABC, azienda idrica speciale del Comune, Alessandra Sardu, dell'artista Monica Sarnelli, della docente ordinaria di Pedagogia nell''Università Parthenope, Maria Luisa Iavarone, del presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, della delegata della Comunità islamica di Napoli Achouek Zouaz, del consigliere delegato ai Beni culturali, Don Luigi Castiello, del presidente avvocato Maurizio D'Ago e del delegato alla Cultura, professore Pasquale Gallifuoco delle Acli provinciali di Napoli.

(ANSA).