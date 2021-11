Violenza donne: Accademia Napoli con un libro e un fiore

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Accademia di Belle Arti di Napoli presenta domani l'ottava edizione di 'Donne ad Arte' a cura di Maria Cristina Antonini (a partire dalle ore 11.30) invitando chi interverrà a portare 'un libro e un fiore'.

'Donne ad arte' è il fondo dedicato alle donne artiste ed alla cultura di genere nella biblioteca "Anna Caputi" dell'Accademia , realtà che da sette anni cresce grazie al contributo di donne, librerie, musei che donano pubblicazioni. Sono oggi 400 i documenti, catalogati nel sistema bibliotecario nazionale e consultabili (http//polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac) anche attraverso il link nella pagina della biblioteca nel sito dell'accademia . "Donne ad arte" accoglie da quest'anno la raccolta di libri d'artiste che saranno periodicamente esposti e propone un fitto programma coinvolgendo diversi spazi.

In Biblioteca le mostre: (i)sole e Le cose che accadono, libro d'artiste. Nel Corridoio delle teche Anemoni tre, dedicata a Lea Mattarella. Nell' antisala dell' Aula Magna troveranno spazio i Workshop Parlare è politic(a). Pagine di donna -libri d'artiste è a cura di Agnese Fornito, Fiorita Ragozzino. Alle 15 in Aula magna 'Aspettando capitani coraggiosi' incontro con Olga Scotto di Vettimo, Francesca Marone, Lella Palladino.

