E.League:Napoli; Insigne infortunato, non parte per Mosca

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Lorenzo Insigne è infortunato e non parte oggi per Mosca dove il Napoli domani pomeriggio affronterà lo Spartak nella penultima partita del girone di Europa League.

Insigne ha una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Il calciatore stamani non ha preso parte all'allenamento e ha svolto soltanto terapie e lavoro differenziato in palestra.

