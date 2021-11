Covid: in Campania 14 morti, aumentano ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Indice di contagio in calo, in diminuzione l'occupazione delle terapie intensive ma crescono i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria mentre altre 14 sono le vittime, 9 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrate ieri. Sono i dati del bollettino Covid in Campania.

Sono 750 i positivi del giorno su 33.733 test per un tasso del 2,2% contro il 4,1 di ieri. 22 i ricoverati in terapia intensiva, a fronte dei 24 di ieri mentre nei reparti di degenza sono 302 i ricoverati contro i precedenti 289. (ANSA).