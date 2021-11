No vax: Manfredi, evitare saldatura proteste-disagio sociale

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Preoccupano le proteste dei no vax in Italia e nel mondo ma preoccupa ancora di più se tali proteste "possano saldarsi con il malessere e il disagio sociale". A sottolinearlo, a RaiNes24, è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Credo che la preoccupazione ci deve essere così si prendono le contromisure - dice - la questione che ci preoccupa è che i no vax possano saldarsi con il disagio sociale, con il professionisti della piazza, in questi caso la situazione può diventare difficile. Perciò serve attenzione e serve ascoltare le necessità delle persone per avere quel livello di coesione che serve per la ripresa". (ANSA).