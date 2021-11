Festa albero per studenti Confalonieri con i Cc forestali

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Celebrata presso l'Istituto Comprensivo 'Teresa Confalonieri' di Napoli la Festa dell'Albero.

I Carabinieri Forestali del Gruppo di Napoli insieme ai Carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno donato al dirigente scolastico ed alla scuola due piante di ulivo. "Gli alberi infatti - hanno evidenziato i Carabinieri - rappresentano per gli alunni i simboli di una rinascita green, dalla pandemia e da un mondo inquinato che non vogliono più ipotizzare nel loro futuro".

L'evento rientra in una serie di incontri programmati in tutte le regioni di Italia per celebrare la festa istituita con regio Decreto del 2 febbraio 1902. (ANSA).