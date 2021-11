De Luca,super Green pass?già tardi,non abbiamo tempo perdere

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - "È una misura che si sta prendendo in ritardo. Mi auguro che il Governo vada avanti ad horas e non a settimane perché non abbiamo tempo da perdere". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla discussione sul Super Green Pass a cui sta lavorando l'esecutivo Draghi. (ANSA).