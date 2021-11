Covid:Campania;tasso contagio al 4,11 con meno test, 7 morti

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Sono 591 i positivi del giorno al Covid in Campania su 14.357 test effettuati (numero inferiore come sempre nel fine settimana) per un indice di contagio pari al 4,11% rispetto al 2,9% precedente, in forte aumento. Sette le persone decedute (4 nelle ultime 48 ore e tre scomparse in precedenza ma registrate ieri).

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 24 (meno 2).

I posti letto di degenza occupati sono 289 (meno 5). (ANSA).