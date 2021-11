Napoli:Manfredi,verde in grande difficoltà,abbandono di anni

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - "Napoli sta soffrendo una situazione di grande difficoltà per il verde pubblico perchè l'abbandono che c'è stato negli ultimi anni ha ridotto in maniera drammatica la presenza arborea in città". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al Real Orto Botanico in occasione della festa dell'albero. Nell'occasione l'Università di Napoli Federico II ha consegnato al primo cittadino giovani essenze arboree, per lo più di macchia mediterranea, da piantare in città.

Alla cerimonia sono intervenuti il rettore Matteo Lorito insieme al direttore dell'Orto, Paolo Caputo.

"La festa dell'albero - ha aggiunto Manfredi - è una festa importante perchè oggi parlare di verde pubblico e di natura nel momento in cui il tema della transizione ecologica è fondamentale è sicuramente estremamente importante. Io penso che il miglior modo per festeggiare gli alberi è quello di cominciare a ripiantarli in città, a proteggerli, a curarli e consentire ai cittadini napoletani di avere finalmente un verde vivibile". (ANSA).