Auto esce di strada nell'Avellinese, morti due giovani

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Due giovani di 19 e 21 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 90 'delle Puglie, in provincia di Avellino. Si tratta di Antonio Fina, 19 anni di Montemiletto e Alessio Altavilla, di 21, di Pietradefusi. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i Carabinieri.L'Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente al traffico il tratto in località Calore nel comune di Mirabella Eclano. Successivamente, la strada è stata riaperta.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Carabinieri per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione. L'incidente si verificato verso le 4.30 alla frazione Calore, sulla strada statale 90. Per cause in corso di accertamento, l'automobilista ha perso il controllo della Volkswagen New Beetle, schiantandosi contro un muretto. Purtroppo per entrambe le persone che erano a bordo dell'auto, non c'è stato nulla da fare. Entrambi sono stati sbalzati fuori dall'abitacol. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, i Vigili del Fuoco e il 118. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, le salme sono state trasportate all'ospedale "Rummo" di Benevento.

