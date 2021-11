Napoli: Politano positivo al Covid salta l'Inter

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - L'attaccante del Napoli Matteo Politano è positivo al Covid. Lo ha reso noto stamani la società Calcio Napoli con un comunicato in cui ha spiegato che il calciatore è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri.

Politano, vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare e non può essere convocato per la trasferta di Milano dove il Napoli domani incontrerà l'Inter a San Siro Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano. (ANSA).