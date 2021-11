Difesa: giurano a Napoli gli allievi della Nunziatella

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Gli allievi del 234/esimo corso della scuola militari Nunziatella hanno giurato nel corso di una cerimonia in piazza Plebiscito alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. 48 cadetti entrano nella antica scuola multare, fondata a Napoli nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone.

I fotoreporter delle principali testate giornalistiche hanno rinunciato a coprire l' evento per le restrizioni imposte al loro lavoro dall'organizzazione. "Di fatto - spiega uno di loro - ci hanno impedito di fotografare il ministro che passava in rassegna i picchetti prevedendo una postazione troppo defilata con la visione della cerimonia ostacolata da altre persone presenti in piazza, compreso un nugolo di fotografi ufficiali che hanno coperto il passaggio del ministro". Dopo aver spiegato le ragioni della protesta, i fotografi hanno abbandonato la cerimonia. (ANSA).